ATE solicitó un bono extraordinario de $500 mil

Ayer continuó la ronda de reuniones entre funcionarios del Ejecutivo provincial y dirigentes de gremios estatales, en la que los primeros ratificaron la mejora salarial y su forma de pago planteada el lunes a los sindicatos docentes, en tanto que los gremialistas también hicieron lo propio con sus aspiraciones de un sueldo inicial igual al costo de la Canasta Básica Total del Indec, que supera el millón de pesos, entre otros pedidos.

Uno de los gremios que tomó parte de las reuniones de la víspera fue ATE, que a través de su secretaria de Convenio Colectivo, Mariela Tejerina, en declaraciones a distintos medios, señaló que el gobierno pagará el sueldo de octubre con la primera cuota de la recomposición que ya había informado a los docentes (2% de un total de 4%) y con la recategorización dispuesta para todos los trabajadores de planta permanente.

Dijo que también se avanzará en la reconversión de algunos conceptos salariales que venían blanqueando y mejora por carrera administrativa, entre otros temas, acotando que se seguirá negociando más adelante negociaciones por el pase a planta permanente de contratados, contratos Covid, una segunda cuota de recomposición salarial mayor y definir el monto y forma de pago de un bono extraordinario para fin de año.

Respecto a este tema, la gremialista dijo que desde ATE se solicitó que esta ayuda ascienda a los 500 mil pesos, que sería un equivalente al desfasaje existente entre salarial con precios, tarifas y alquileres.

Ministro Cardozo

Sobre las conversaciones salariales con los docentes, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, manifestó que además de la mejora salarial se continuará "con el proceso de conversión del estado docente y del suplemento no remunerativo no bonificable por persona. La conversión es parte al básico y parte al adicional no remunerativo bonificable. Sobre esto, pidieron un adelantamiento, así que estamos analizando el tema". Continuó señalando, que "acordamos que aproximadamente en dos semanas vamos a convocarlos para ver si se modifica la propuesta de noviembre" y que la de octubre se aplicará en el próximo sueldo, al igual que en asignaciones familiares y cónyuge.