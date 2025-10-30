Módolo prepara el once para la hazaña

Continúa la semana de trabajo para Gimnasia y Esgrima que tiene como meta la revancha ante Deportivo Madryn que se jugará este domingo a las 16 en Chubut. Todo esto luego de que hace algunos días se dio a conocer el fallo del tribunal de AFA, que le dio por ganada 3 a 0 la ida de los cuartos de final del Reducido a Deportivo Madryn.

El plantel "albiceleste" se entrenó ayer y el DT del "lobo" arma el once titular para ir por la hazaña de ganar por 4 goles de diferencia. Las vueltas de Santiago Camacho y Francisco Molina están al caer aunque todavía no se pudieron confirmar.

Endrizzi, por su parte volvería a la defensa en lugar de Noble quien fue expulsado en el polémico partido de ida jugado en el estadio "23 de Agosto".

Gimnasia y Esgrima se prepara para cruzar el país hacia el sur en busca de la épica. El plantel debe trasladarse en avión a hasta Capital Federal y de allí a Puerto Madryn, provincia de Chubut, recorriendo 6.000 kilómetros en total.

Con este panorama, sumamente favorable y cargado de polémica para los chubutenses, Deportivo Madryn, los dirigidos por Gracián buscarán sellar que el pase a las semifinales, con la mencionada ventaja y el factor campo a favor, una localía que no puede aprovechar desde el 28/9, su último partido en esa condición, con triunfo por 2 a 1 sobre Arsenal, en aquella jornada en la que logró asegurar el pase a la final por el primer ascenso que luego perdió en manos de Gimnasia de Mendoza.

Por otro lado, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días, horarios y árbitros para los partidos revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional que busca como premio el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Mañana: A las 21.10: Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia y Tiro de Salta. Arbitrará Daniel Zamora.

Sábado: 13.45: Atlanta vs Deportivo Morón. Dirigirá Felipe Viola.

Domingo: A las 16: Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima. Controlará el partido Fabrizio Llobet. Y también ese día desde las 19.30: Estudiantes vs Tristán Suárez. Arbitrará Hernán Mastrángelo.