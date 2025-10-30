°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Sudamericana
deporte adaptado
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL
Copa Sudamericana
deporte adaptado
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Módolo prepara el once para la hazaña

Las vueltas de Camacho y Molina están al caer para visitar el domingo a Deportivo Madryn.

Jueves, 30 de octubre de 2025 00:00

Continúa la semana de trabajo para Gimnasia y Esgrima que tiene como meta la revancha ante Deportivo Madryn que se jugará este domingo a las 16 en Chubut. Todo esto luego de que hace algunos días se dio a conocer el fallo del tribunal de AFA, que le dio por ganada 3 a 0 la ida de los cuartos de final del Reducido a Deportivo Madryn.

El plantel "albiceleste" se entrenó ayer y el DT del "lobo" arma el once titular para ir por la hazaña de ganar por 4 goles de diferencia. Las vueltas de Santiago Camacho y Francisco Molina están al caer aunque todavía no se pudieron confirmar.

Endrizzi, por su parte volvería a la defensa en lugar de Noble quien fue expulsado en el polémico partido de ida jugado en el estadio "23 de Agosto".

Gimnasia y Esgrima se prepara para cruzar el país hacia el sur en busca de la épica. El plantel debe trasladarse en avión a hasta Capital Federal y de allí a Puerto Madryn, provincia de Chubut, recorriendo 6.000 kilómetros en total.

Con este panorama, sumamente favorable y cargado de polémica para los chubutenses, Deportivo Madryn, los dirigidos por Gracián buscarán sellar que el pase a las semifinales, con la mencionada ventaja y el factor campo a favor, una localía que no puede aprovechar desde el 28/9, su último partido en esa condición, con triunfo por 2 a 1 sobre Arsenal, en aquella jornada en la que logró asegurar el pase a la final por el primer ascenso que luego perdió en manos de Gimnasia de Mendoza.

Por otro lado, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días, horarios y árbitros para los partidos revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional que busca como premio el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Mañana: A las 21.10: Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia y Tiro de Salta. Arbitrará Daniel Zamora.

Sábado: 13.45: Atlanta vs Deportivo Morón. Dirigirá Felipe Viola.

Domingo: A las 16: Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima. Controlará el partido Fabrizio Llobet. Y también ese día desde las 19.30: Estudiantes vs Tristán Suárez. Arbitrará Hernán Mastrángelo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD