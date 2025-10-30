Festival de calabazas mañana en Palma Sola por Halloween

Celebrando La noche de brujas el municipio de Palma Sola organizó para mañana desde las 18 en la plaza "26 de Abril" el Festival de las calabazas, convocando a participar a los niños, jóvenes y a toda la familia en general garantizándole una tarde muy entretenida.

Instalada en la provincia (cada vez más) la celebración de Halloween, la comuna convocó a ser protagonista del festejo que además del desfile de disfraces, se desarrollarán juegos recreativos, se repartirán golosinas y habrán stands donde se ofrecerán juguetes, revistas, utilitarios, regalos y demás relacionados con la festividad.

El Festival de las calabazas hace alusión a las típicas calabazas talladas con un rostro grotesco o cómico e iluminada en su interior, características en los festejos del 31 de octubre.

A medida que el cristianismo fue suplantando los ritos paganos, la festividad se convirtió en la víspera del Día de todos los Santos (en inglés All Hallows Eve que contradice a Halloween) y que aquí se conmemora el próximo sábado, y al día siguiente el Día de los fieles difuntos.

Para mañana el municipio espera a grupos de amigos, compañeros de grados y cursos, niños de los diferentes barrios y también a mamás y papás que se sumen con sus disfraces y la muy buena predisposición a participar de una propuesta recreativa.

La calabaza es un producto de todo el año y de más de 100 variedades, en Jujuy predomina el zapallo, zapallito verde, anco y otros; en cambio la más famosa es la anaranjada y redonda que en Estados Unidos se cosecha entrado el otoño y por eso está íntimamente asociado con Halloween.

Para darle la característica típica del festejo, generalmente se la corta en la parte superior del tallo y se le raspa toda la carne hasta que quede hueca. A la gruesa cáscara se le cortan agujeros en forma de ojos y boca formando una imagen cómica o monstruosa.

El efecto linterna se produce introduciendo una fuente de luz, como una vela encendida, dentro del cascarón. Actualmente el tallado de las calabazas se ha vuelto muy elaborado y se realizan competencias artísticas como parte de la festividad de Halloween.