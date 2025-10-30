Exigieron elecciones internas en el PJ jujeño

Dirigentes peronistas de Jujuy afirmaron que la intervención dispuesta por el Consejo Nacional, la influencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora fueron los responsables de los resultados en las urnas. Exigieron elecciones internas inmediatas en el Partido Justicialista de Jujuy para ponerle un final a la injerencia de los dirigentes nacionales en vida partidaria local.

Los referentes del peronismo jujeño Pedro Belizán y Verónica Valente coincidieron en afirmar que el electorado peronista dio una señal clara: "El voto peronista puro le dijo no a los interventores, La Cámpora y a Cristina en las últimas elecciones".

Consideraron que los resultados electorales mostraron que la lista que llevó el sello nacional y los candidatos elegidos a dedo por Cristina hicieron "la peor elección de la historia" en la provincia.

Belizán subrayó la necesidad de una reconstrucción urgente y una mirada autocrítica hacia las divisiones que aquejan al justicialismo en Jujuy y reflexionó: "Sí queremos reconstruir el PJ con los verdaderos peronistas, tenemos que comenzar mirando lo que pasó el domingo pasado. Nosotros, desde el Frente Primero Jujuy Avanza, vamos trabajar para que el peronismo jujeño siga fortaleciéndose, pero no vamos permitir que La Cámpora, los interventores o Cristina desde la cárcel, nos digan lo que tenemos que hacer. No podemos tener a la corrupción a la cabeza de nuestro movimiento".

Asimismo, sostuvo que la "intervención, que fue dispuesta por el Consejo Nacional del PJ que es conducido por Cristina Kirchner, es 'nefasta' y no contó con los votos peronistas", mientras que "el Frente Primero Jujuy Avanza logró contener a esos militantes y ofrecer una perspectiva hacia el futuro. Nosotros estamos pensando en el 2027 y sabemos que el camino recién empieza y que hay mucho por hacer", agregó.

Belizán denunció que la conducción del Partido Justicialista jujeño se maneja "desde Buenos Aires y por WhatsApp" e instó a "volver a los orígenes" y dejar de lado a quien "conduce el Partido Justicialista desde la cárcel con un teléfono".

En cuanto el rol de la legisladora Leila Chaher, dijo que tiene "obediencia de vida" a las directivas de Buenos Aires. "Leila Chaher tiene un importante patrimonio y muchas propiedades, lo que nos hace pensar si su defensa acérrima a Cristina tiene que ver con convicción o es por conveniencia", indicando que la justicia debería investigar el destino de recursos de viviendas que debían construirse en Jujuy.

Valente coincidió al criticar al sector kirchnerista, señalando que las provincias intervenidas a nivel nacional sufrieron una "derrota histórica" y se quedaron "sin bancas en el Congreso". "La Cámpora es la responsable de la derrota histórica del peronismo", porque "Cristina solo busca delegar el poder en su hijo y no le importa reconstruir el peronismo a lo largo y ancho del país".

Belizán y Valente pidieron elecciones internas en el Partido Justicialista provincial de manera urgente. "Le exigimos a los porteños que resuelvan la situación, ya que el auto lo chocaron ellos'," sentenciaron.

La diputada provincial del Bloque Justicialista, Verónica Valente, realizó un balance sobre el resultado electoral del pasado 26 de octubre y la crisis que atraviesa el PJ jujeño en estado de intervención.

Valente afirmó que el peronismo unido estaba en condiciones de obtener un diputado nacional, pero que lamentablemente no se logró este objetivo. "Hoy vemos que el PJ ha hecho su peor elección, en los distritos intervenidos como Jujuy, Salta y Misiones se ha sufrido una dura derrota".

La legisladora indicó que la conducción de Cristina Kirchner en el PJ nacional es una de las responsables de este escenario electoral de derrota. "Es necesario reconstruir el peronismo pensando en el 2027 y para esto es necesario que en Jujuy el Partido Justicialista lleve a cabo las elecciones internas, esto exigimos a los interventores, que lamentablemente ya ni siquiera vienen a la provincia".

En ese sentido señaló a los interventores como responsables directos de la histórica derrota del domingo pasado. "El PJ no puede ser una Pyme, debemos reconstruir el peronismo y trabajar en territorio, se debe llamar a internas, de lo contrario no hay forma para revertir esta situación".

Valente agregó que Cristina y La Cámpora son el rostro de la derrota que vive el PJ en todo el país. "Si nosotros no sufríamos del dedo que elige desde Buenos Aires, hubiéramos hecho una buena elección, es por eso que hoy deben asumir este revés electoral".

Para finalizar, Valente señaló que el ciclo de Cristina terminó.