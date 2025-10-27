Comienzo de semana con calor y probabilidades de chaparrones

Comienza una nueva semana, la última del mes de octubre, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy será una mañana con cielo parcialmente nublado y que por la tarde estará nublado en donde el termómetro podría llegar a marcar una temperatura máxima de 26 grados con probabilidad del 40% de chaparrones para la noche. El mismo panorama se repite en toda la zona de los valles.

En el ramal la temperatura máxima llegaría a los 28 grados y también se pronostican probabilidad de chaparrones para la noche de hoy.

En Humahuaca será un día con cielo parcialmente nublado y máxima de 22 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera para hoy un cielo totalmente despejado con 23 grados de temperatura máxima.