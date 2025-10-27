Chaher y Vilca no llegaron a reelección

Leila Chaher, por Fuerza Patria, y Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, iban por su reelección en la jornada de ayer, pero los votos que consiguieron no alcanzaron para ese objetivo.

Los interventores del Partido Justicialista Distrito Jujuy son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez.

El candidato del FIT, luego de conocer los resultados, destacó que "con casi el 10% de los votos en Jujuy hacemos la mejor elección de la izquierda en el país, ratificando nuestro rol de oposición consecuente que se movilizó para enfrentar a Milei y los gobiernos cómplices. Agradezco a todos/as los que impulsamos está campaña a pulmón y nos apoyaron, para seguir con todos aquellos que quieren enfrentar el ajuste y el saqueo peleando en las calles y construir una salida de los trabajadores a la crisis".

En oportunidad de emitir su voto en la Escuela 468 de Alto Comedero, expresó que "estamos viviendo un momento muy difícil en todo el país, para todo el pueblo trabajador es un momento crítico para muchas personas que no llegan a fin de mes", invitando a la ciudadanía a emitir su voto y no quedar "masticando bronca en sus casas".

"Le pedimos a la gente que vote pensando en los jubilados, en la discapacidad, en todos aquellos que necesitan un salario digno que piensen todos aquellos que no llegan a fin de mes; hay que frenar a los coimeros, los corruptos y ahora a la narco política", agregó.

Por su parte, la actual diputada nacional por Fuerza Patria e integrante de La Cámpora lamentó que no se haya consensuado entre todo el peronismo jujeño una lista de candidatos para las elecciones de ayer, señalando que de haber ocurrido eso y viendo las cifras conseguidas por los dos sectores que participaron, el PJ habría retenido su banca en la Cámara Baja del Congreso nacional, donde solo quedó un legislador de ese partido.

Indicó que la división existente no solo perjudicó al PJ en las elecciones de ayer, sino que también en las de mayo último, y convocó nuevamente a todos los sectores a la reconstrucción del peronismo jujeño que se encuentra intervenido desde hace dos años por parte del partido a nivel nacional, que preside Cristina Kirchner. "Convocamos a todos aquellos que creen en las banderas del peronismo y de su rol opositor", indicó la legisladora.