Starlight
Municipalidad capitalina
futbol español
Liga Jujeña
regional
El tiempo en Jujuy
Informacion General

VIDEO. Zigarán: “Deseo que la gente venga a votar y se comprometa”

La actual ministra de Ambiente y candidata a diputada nacional del Frente Jujuy Crece dijo que hoy elegimos un “sistema de vida”.

Domingo, 26 de octubre de 2025 08:41

La candidata a diputada nacional del Frente Jujuy Crece María Inés Zigarán emitió su voto esta mañana en la escuela N° 430 Padre Jerónimo Schonfeld de barrio Norte.

La actual ministra de Ambiente de la Provincia en dialogó con la prensa dijo el día de hoy “para todos debe ser una gran emoción venir a emitir su voto. El acto eleccionario es el compromiso que tenemos los argentinos porque elegimos un sistema de vida. Mi deseo es que mucha gente venga a votar y se comprometa”.

Dijo que es necesario cuidar la democracia y las instituciones. “Debemos dejar que la democracia cumpla con su proyecto y así poder evitar el clima de autoritarismo con el que actualmente convivimos”.

Agradeció a todos los fiscales y presidentes de mesa que hoy se encuentran trabajando en las distintas escuelas de provincia y dijo que esperaran los resultados esta tarde en el hotel Alto La Viña.

Temas de la nota

