Fresca jornada de votación

Los argentinos hoy vivimos una jornada de elecciones legislativas donde elegiremos a nuestros representantes en el Congreso de la Nación.

Una de las incógnitas, además del resultado electoral, es como estará el tiempo después de una jornada de viernes con calor insoportable y en donde ayer llegaron las tan ansiadas lluvias que hicieron que la temperatura baje considerablemente.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en todo la zona de los valles será un día con cielo nublado y solo 10% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima estará alrededor de los 24 grados.

En el ramal la temperatura máxima seria de 26 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca y zonas aledañas hay probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 19 grados.

En La Quiaca el sol se hará visible porque se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 23 grados.

Mientras que en Susques será un día con cielo algo nublado sin probabilidades de lluvias y la temperatura máxima en esta zona de la provincia será de 18 grados.