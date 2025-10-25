Lunes sin clases por las elecciones legislativas 2025

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informó que el día lunes 27 de octubre no se desarrollarán actividades escolares durante el turno mañana, en los establecimientos públicos de gestión estatal afectados a las Elecciones Legislativas Nacionales.

En ese contexto las autoridades educativas agregaron que "La medida responde a la necesidad de realizar tareas de limpieza y reordenamiento en las instituciones utilizadas como sedes de votación".

Y también recordaron que "en el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada".

Con respecto a los establecimientos educativos privados aclararon que "la decisión quedará sujeta al criterio de los equipos directivos, considerando los recursos y el tiempo disponible para la higiene de los espacios".