Desde las 12.15 se miden Real Madrid y Barcelona

Un nuevo episodio de el clásico español entre Real Madrid y Barcelona se escribirá desde las 12.15 en el "Santiago Bernabéu". El primer partido de la temporada en el que catalanes y "merengues" se verán las caras podría representar un fuerte cambio en el liderado de tabla general.

El conjunto blanco buscará mantener la cima y conseguir su primera victoria frente al Barcelona de Hansi Flick después de que la temporada pasada se llevaron goles en contra. Los "blaugranas" tendrán la dura baja de Raphinha para este encuentro, sin embargo, los aficionados colocan todas sus esperanzas en la joven estrella Lamine Yamal para mantener el dominio en los últimos meses frente al acérrimo rival.

La lucha por la punta de LaLiga está muy cerrada entre los dos equipos, pues los "merengues" sólo tienen una ventaja de dos puntos después de aprovechar la caída de Barcelona en su visita al Sevilla (4-1) hace dos semanas.

Ambos conjuntos cumplieron a mitad de semana con sus partidos de la Champions League, Barcelona goleó de local 6-1 a Olympiacos, mientras que Real Madrid también se llevó los tres puntos pero con un marcador más discreto (1-0) frente a Juventus de Turín.

El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se celebró en mayo de 2025 y acabó con un marcador de 4-3 para Barcelona.

Al día de hoy, Real Madrid se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de dos puntos con respecto a su rival. El conjunto blanco es el actual líder de LaLiga y acumula hasta el momento un total de 24 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante es segundo con 22 puntos.

El regreso de Trent Alexander-Arnold representa una buena noticia para Real Madrid, Xabi Alonso lo convocó por primera vez desde su lesión en el tendón de la corva izquierda sufrida a mediados de septiembre. Con esta reincorporación, solo Antonio Rudiger permanece en la lista de bajas del equipo blanco.

En contraste, Barcelona llega al clásico con más ausencias notables. Raphinha, quien se había perdido el último mes por una lesión en la pierna derecha, tampoco estará disponible pese a las expectativas creadas por el técnico.