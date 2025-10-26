Finalizó el infantil mixto en "La Tablada"

Ayer se jugaron las finales del torneo de fútbol infantil mixto de la Liga Jujeña en el estadio "La Tablada". Hubo un buen acompañamiento de la familia de los chicos que representaron a los distintos clubes en cada una de las categorías.

Fue una jornada larga, cargada de emociones y juego, pero principalmente de aprendizaje, porque los equipos en esta edad justamente están en ese camino, primero el de divertirse y segundo crecer, aprender, conocer.

En la copa de plata Deportivo Luján se impuso en la final ante Comercio y se quedó con la categoría 2014 con el lema "No te olvides que viniste a jugar".

En la categoría 2018 el "granate" no pudo con Comercio, el elenco de barrio Alto Comedero se adjudicó el primer lugar relegando al segundo puesto al elenco de calle Tumusla, mientras que Luján fue tercero en la 2015 tras superar a Los Perales.

Sin dudas, un gran acierto de la entidad madre del fútbol liguista de nuestra capital desarrollar este certamen por la convocatoria pero principalmente por los objetivos trazados para estas divisiones de los clubes.