Guillermo Jenefes: “hoy se define que Argentina queremos “

El ex vicegobernador Guillermo Jenefes emitió su voto esta mañana y destaco la eficiencia y rapidez de la nueva modalidad “Es muy bueno y rápido, fácil de emitir el voto”, señalo tras cumplir con su deber cívico.

Además, remarco la importancia de la jornada electoral: “Hoy es un día donde la gente elije a sus representantes, en donde tiene la posibilidad de premiar a quien a hecho las cosas bien y castigar a quien hizo las cosas mal” expresó, recordando que los elegidos serán quienes representen al pueblo de Jujuy en la cámara de disputados.