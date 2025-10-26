°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Guillermo Jenefes: “hoy se define que Argentina queremos “

El Comento la eficacia y rapidez de emitir el voto con la nueva modalidad.

Domingo, 26 de octubre de 2025 16:04

El ex vicegobernador Guillermo Jenefes emitió su voto esta mañana y destaco la eficiencia y rapidez de la nueva modalidad “Es muy bueno y rápido, fácil de emitir el voto”, señalo tras cumplir con su deber cívico.

Además, remarco la importancia de la jornada electoral: “Hoy es un día donde la gente elije a sus representantes, en donde tiene la posibilidad de premiar a quien a hecho las cosas bien y castigar a quien hizo las cosas mal” expresó, recordando que los elegidos serán quienes representen al pueblo de Jujuy en la cámara de disputados.

