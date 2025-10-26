Hasta el mediodía votó el 30% del padrón

En el marco de una crucial jornada electoral, las mesas receptoras de sufragio registraron una constante afluencia de votantes durante la mañana. Según los datos oficiales proporcionados por la Justicia Electoral, al promediar el mediodía ya había votado el 30% del padrón nacional, lo que refleja un ritmo sostenido de participación ciudadana.

La autoridad electoral confirmó que el horario establecido para el cierre de los comicios es las 18:00 horas. A partir de ese momento, comenzará el proceso de apertura de urnas y el conteo de votos en cada uno de los establecimientos.

Si bien el escrutinio definitivo llevará varias horas, se espera que los primeros resultados preliminares basados en el telegrama oficial comiencen a conocerse a partir de las 21:00 horas, aproximadamente. Estos datos ofrecerán una primera tendencia sólida sobre el posible ganador de los comicios.

El clima en los alrededores de las escuelas se vive con tranquilidad y los votantes cumplen con su deber cívico, a la espera de que la noche electoral defina el rumbo político para los próximos años.