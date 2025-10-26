Leila Chaher: "Hoy la gente tiene la oportunidad de demostrar su frustración"

La candidata a diputada nacional de la Lista 506 de Fuerza Patria Leila Chaher emitió su voto esta mañana en la escuela Pucarita.

Chaher calificó la jornada como un día trascendental donde los ciudadanos pueden expresar sus “alegrías, sus broncas o sus desilusiones con la situación actual”.

“La expectativa es que venga la gente a votar, que se expresen en las urnas”, dijo la candidata quien busca renovar su banca en la Cámara de Diputados.

Chaher invitó a todos los jujeños a ejercer su derecho y “expresar su situación en el voto, que es lo más importante que tenemos, reafirmar los rumbos”.

Sobre el proceso electoral, Chaher mencionó que si bien se está “estrenando un sistema de votación que es una gran incertidumbre”, finalizó diciendo.