Quintar: “Les pido que se levanten de la cama y vayan a votar”

El actual diputado nacional de la Libertad Avanza Manuel Quintar emitió su votó esta mañana en el colegio Nuestra Señora del Huerto y en contacto con la prensa dijo que es una jornada de elecciones muy ordenadas y prolijas.

Con respecto al debut de la Boleta Única de Papel dijo “es un beneficio para todos los argentinos y los jujeños, este es el camino a seguir. Tengo una sensación rara porque la ley de la boleta Única de Papel es un proyecto de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la que formo parte y estoy contento de ver plasmado el trabajo de los legisladores en la vida de la gente”

Agregó que será una jornada más “normal” y ordenada de lo que fueron las elecciones de mayo pasado. “Les pido a todos que se levanten de cama y vayan a votar. No dejemos el futuro de los chicos en manos de cualquiera.”

Sobre el resultado de estas elecciones dijo “nosotros hoy tenemos 35 diputados y 6 senadores. Estamos seguros que vamos a duplicar nuestra fuerzas y llegaremos a tener más de 90 diputados y de esa manera podremos sostener cualquier medida del presidente Javier Milei”.