El Ministerio de Educación de Jujuy superó los 10.000 títulos digitales emitidos correspondiente a egresados de niveles secundario y superior no universitario.

Este logro representa la consolidación del proceso de digitalización iniciado en noviembre de 2023, con la implementación el Sistema Federal de Títulos Web (Sisfet Web) para la emisión digital de certificaciones educativas.

El avance responde a la política educativa impulsada por el Ministerio de Educación en el marco del eje "Jujuy Crece", para acompañar las trayectorias escolares y fortalecer la transparencia, la equidad y la eficiencia administrativa en los procesos de titulación.

Durante el primer semestre de 2025, la Dirección de Títulos registró 5.000 títulos digitales emitidos. A la fecha, octubre de 2025, el total asciende a 10.000, lo que implica un incremento del 100 % respecto del período anterior y un cumplimiento anticipado de las metas anuales previstas para diciembre. Este crecimiento cuantitativo refleja el impacto de la estrategia 2025, basada en el asesoramiento técnico, el acompañamiento personalizado y en territorio a los equipos de gestión, tanto en la sede de la Dirección de Títulos como mediante visitas institucionales y acciones articuladas con las Direcciones de Nivel.

En tanto, se destaca que estas acciones permitieron registrar 1.897 títulos correspondientes a la Educación Superior, a los que se suman 459 postítulos emitidos hasta la fecha.

Educación reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los procesos administrativos y pedagógicos que garantizan el derecho a la titulación en tiempo y forma, avanzando hacia una gestión pública moderna, eficiente y centrada en el estudiante.