25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Lourdes Fernández
Lionel Messi
Murió Alberto Hassan
educación
Siniestro Vial
Elecciones 2025
Franco Colapinto
Educación

Jujuy superó los 10.000 títulos digitales emitidos

El Ministerio de Educación emitió la documentación correspondiente a egresados de niveles secundario y superior no universitario.

Sabado, 25 de octubre de 2025 22:36

Según indicaron desde cartera educativa, el avance responde a la política educativa impulsada por el Ministerio de Educación en el marco del eje “Jujuy Crece”, para acompañar las trayectorias escolares y fortalecer la transparencia, la equidad y la eficiencia administrativa en los procesos de titulación.

Durante el primer semestre de 2025, la Dirección de Títulos registró 5.000 títulos digitales emitidos.

Informaron que a la fecha, octubre de 2025, el total asciende a 10.000, lo que implica un incremento del 100 % respecto del período anterior y un cumplimiento anticipado de las metas anuales previstas para diciembre.

En tanto, se destaca que estas acciones permitieron registrar 1.897 títulos correspondientes a la Educación Superior, a los que se suman 459 postítulos emitidos hasta la fecha.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los procesos administrativos y pedagógicos que garantizan el derecho a la titulación en tiempo y forma, avanzando hacia una gestión pública moderna, eficiente y centrada en el estudiante.

