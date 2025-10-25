Jujuy superó los 10.000 títulos digitales emitidos

Según indicaron desde cartera educativa, el avance responde a la política educativa impulsada por el Ministerio de Educación en el marco del eje “Jujuy Crece”, para acompañar las trayectorias escolares y fortalecer la transparencia, la equidad y la eficiencia administrativa en los procesos de titulación.

Durante el primer semestre de 2025, la Dirección de Títulos registró 5.000 títulos digitales emitidos.

Informaron que a la fecha, octubre de 2025, el total asciende a 10.000, lo que implica un incremento del 100 % respecto del período anterior y un cumplimiento anticipado de las metas anuales previstas para diciembre.

En tanto, se destaca que estas acciones permitieron registrar 1.897 títulos correspondientes a la Educación Superior, a los que se suman 459 postítulos emitidos hasta la fecha.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los procesos administrativos y pedagógicos que garantizan el derecho a la titulación en tiempo y forma, avanzando hacia una gestión pública moderna, eficiente y centrada en el estudiante.