Viernes, ¡un horno!

Llegamos al viernes, día en el que según las probabilidades meteorológicas será muy calurosa en toda la región de los valles jujeños.

En toda la zona de San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, Monterrico se espera una temperatura máxima de 35 grados con 50% de probabilidades de tormentas aisladas para la noche de hoy.

En San Pedro y Libertador se espera una temperatura máxima de 36 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca la temperatura máxima hoy llegaría a los 30 grados con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

En La Quiaca el tiempo estará más agradable con máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado.

En Susques comienza el día con tan solo 1 grado y para hoy se espera una máxima de 19 grados con cielo totalmente despejado.