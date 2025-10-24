°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
Alto Padilla
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático
Distinguido
pedido de Justicia
Caso Nicolás Canaviri
Yala
inseguridad
Alto Padilla
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático
Distinguido
pedido de Justicia
Caso Nicolás Canaviri
Yala

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Viernes, ¡un horno!

Se anticipa para hoy una temperatura máxima de 35 grados.

Viernes, 24 de octubre de 2025 07:50

Llegamos al viernes, día en el que según las probabilidades meteorológicas será muy calurosa en toda la región de los valles jujeños.

En toda la zona de San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, Monterrico se espera una temperatura máxima de 35 grados con 50% de probabilidades de tormentas aisladas para la noche de hoy.

En San Pedro y Libertador se espera una temperatura máxima de 36 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca la temperatura máxima hoy llegaría a los 30 grados con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

En La Quiaca el tiempo estará más agradable con máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado.

En Susques comienza el día con tan solo 1 grado y para hoy se espera una máxima de 19 grados con cielo totalmente despejado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD