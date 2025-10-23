Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra

Un sujeto identificado con las iniciales A.G.C. fue condenado a la pena de 10 años de prisión de ejecución efectiva, tras ser hallado responsable de los delitos de "Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, en concurso real". La víctima de los hechos fue su hijastra.

La sentencia fue dictada el pasado 20 de octubre en un Juicio Abreviado, luego de un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación, representado por el Dr. Javier Sánchez Serantes, y el acusado, asistido por el Defensor Oficial Penal N° 1, Dr. Esteban Salinas Saguir.

El Tribunal con Función de Juicio estuvo integrado por los jueces Dres. Felicia Barrios (presidenta de trámite), María del Rosario Hinojo y Luís Kamada.

Los Hechos

Los ilícitos por los que A.G.C. fue condenado se cometieron en una vivienda de la zona sur de San Salvador de Jujuy, donde el acusado convivía con la niña, su hijastra.

Los abusos se reiteraron en el período comprendido entre febrero de 2018 y los primeros días de enero de 2025. En ese lapso, la víctima tenía entre 8 y 14 años de edad. El condenado aprovechó la situación de convivencia preexistente para abusar sexualmente de la menor.

En la sentencia, los jueces también ordenaron la extracción de muestras biológicas del condenado para la identificación genética. Estas muestras serán inscritas en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual una vez que la condena quede firme.