Reconocen en Bolivia a Javier Rodríguez de Cauqueva

José Javier Rodríguez, referente de la Cooperativa Agropecuaria Cauqueva Ltda de Maimará, fue reconocido el martes pasado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia como "Ciudadano Meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia", por su labor y compromiso con la soberanía alimentaria.

El galardón fue otorgado por el Comité de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidido por la diputada Lidia Liman Solís, en mérito a "su compromiso con el desarrollo rural, la soberanía y la seguridad alimentaria", según detalla el documento entregado.

El acto se realizó como parte de la política de Diplomacia de los Pueblos impulsada por el Estado boliviano.

"Es un reconocimiento que nos honra y nos impulsa a seguir adelante. Lo compartimos con muchas organizaciones y productores de Bolivia con quienes venimos trabajando desde hace años", expresó Rodríguez.

Destacó que este reconocimiento refleja años de colaboración entre productores del altiplano y del noroeste argentino. "Aunque seamos dos países distintos, pertenecemos a una misma región. La idea es seguir uniendo esfuerzos en torno a los cultivos andinos y al fortalecimiento de las economías locales", afirmó. También agradeció especialmente al cónsul boliviano en Jujuy, Juan Ino Mamaní, por su labor en fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Desde Maimará, recientemente distinguida como uno de los pueblos más bellos del mundo, la cooperativa Cauqueva viene desarrollando una amplia gama de productos elaborados con materias primas autóctonas.

Una de las innovaciones más recientes de la cooperativa son los "pétalos de papas andinas", chips elaborados con variedades de papa de colores que, según Rodríguez, "han tenido muy buena aceptación por su sabor y presentación" (Liliana Alfaro).