Juicio por el crimen de un joven en instancia final

El juicio por el crimen de Nicolás Canaviri, joven asesinado en mayo del 2022 en la capital jujeña, transita sus últimas instancias. Hoy tendrá lugar una audiencia donde se determinará la responsabilidad penal de la única acusada.

Karen Taboada, expareja de la víctima, llega a esta instancia judicial en libertad y sindicada por la fiscalía como presunta autora del delito de "homicidio simple en legítima defensa", calificación a la que también adhirió la defensa, y por la querella por la supuesta autoría de "homicidio simple".

Hay que recordar que el juicio comenzó el pasado 30 de septiembre, que tuvo una segunda audiencia celebrada el 10 del corriente mes y que hoy desde las 12 el Tribunal con función de juicio determinará la culpabilidad de la acusada.

En la jornada judicial de hoy, que será en una de las sedes de Tribunales ubicada en un tramo de la calle Bustamante del centro capitalino, también se espera que preste declaración un testigo clave para la causa.

En caso de que la acusada sea hallada culpable por los magistrados, la pena se determinará en un juicio por cesura.

Cabe mencionar que la calificación del delito de "homicidio simple" prevé una pena que va de los 8 a 25 años y en caso del mismo delito pero con "legítima defensa", la penalidad va desde 1 a 5 años.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Ailén Armada, que junto a Nicolás Aldana son representantes legales de la familia de la víctima, quien explicó que "los que nos diferencia con la fiscalía es básicamente las circunstancias en que se han dado los hechos. Estamos de acuerdo que ha sido un homicidio, pero no en las condiciones que dice la fiscalía, que hubo un exceso de legítima defensa".

La letrada querellante consideró que "es un caso bisagra en el cual una mujer mató a un hombre, se encuentra en estado libertad y está gozando de muchos beneficios que no debería estar gozando. Inclusive tiene antecedentes con el mismo modus operandi en otra localidad jujeña y la persona sigue en libertad".

"Espero que mañana (por hoy) haya una condena ejemplar. Que realmente se haga justicia para la familia Canaviri y para su mamá que lleva tres años atravesando esta situación y su hijo no puede descansar en paz", agregó.

Sobre los hechos

El 18 de mayo de 2022, Nicolás Canaviri (26) fue asesinado de una puñalada en el pecho en el interior de una vivienda del barrio Bárcena de la capital jujeña. Por el hecho una joven mujer fue imputada y luego de 40 días detenida, quedó en libertad.

Gladys Vilca, madre de la víctima, mencionó, en una entrevista anterior, a este matutino que "mi hijo fue a la cancha con su amigo, se mensajeó por Facebook con Karen Taboada y luego fueron a un cumpleaños en casa de la tía de esta chica, en el barrio Bárcena. Allí comieron y bebieron. Según el amigo de mi hijo, Nicolás quería irse, pero Karen no quería y allí forcejearon".

"Yo estaba en mi casa cuando el amigo de mi hijo me llamó y me dijo que a Nicolás le estaban pegando dentro de una casa y me mandó la ubicación. Junto a mi hijo fui a ver que le había pasado y lo encontré tirado en el piso y alrededor un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Lo cargaron a mi hijo y lo llevé al hospital "Pablo Soria", donde me dijeron que había llegado sin signos vitales a causa de una herida cortante en la zona pectoral.