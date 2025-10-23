Convocaron a asamblea para elegir el Centro de Estudiantes

Ayer por la tarde, la comisión directiva del Centro de Estudiantes "Juntos" de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs) de la Universidad Nacional de Jujuy anunció el llamado a la Asamblea 2025, instancia previa a las elecciones estudiantiles que renovarán las autoridades del centro.

El encuentro se realizó en la sede central de la facultad y contó con la participación de Confluir Universitario, agrupación "Juntos" de San Pedro, miembros de la comisión saliente y estudiantes de las más de 16 carreras de grado y representantes de las sedes de San Pedro, Tilcara y Humahuaca.

Durante la conferencia, Sara Rut Flores, estudiante de la sede San Pedro, destacó la importancia de garantizar la participación plena de todo el alumnado. "Nos atañe estar presentes. Queremos elecciones, pero elecciones democráticas que abarquen a todo el estudiantado, incluso a las sedes del interior".

A su turno, Martin Subelga, de Comunicación Social, expresó que "gran parte del claustro estudiantil se reunió para acompañar este proceso y exigir que se realicen comicios transparentes, donde todos los sectores puedan participar".

El consejero académico Luis Alberto Arjona también intervino en el encuentro y sostuvo: "Agradezco este espacio de diálogo para planificar una asamblea donde todos podamos tener la oportunidad de votar y elegir. Es fundamental sostener la vida democrática en la facultad".

En un comunicado oficial difundido tras la conferencia, el Centro de Estudiantes denunció la existencia de "reuniones ilegítimas que solo buscan obtener réditos políticos e impulsar candidaturas decanales y rectorales", y advirtió sobre maniobras que, según indicó, "no se ajustan al estatuto estudiantil".

Finalmente, la comisión directiva confirmó que la asamblea oficial se llevará a cabo el día miércoles 29 de octubre a las 17, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Desde la organización reiteraron la invitación a todos los estudiantes a participar "para fortalecer la representatividad y la democracia".