El gobernador Sadir se reunió con Mesa de Enlace

El gobernador Carlos Sadir recibió a la cúpula de la Sociedad Rural Argentina y de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, dentro del Encuentro Federal del Agro Argentino que se realiza en Jujuy, con el propósito de abordar las necesidades del sector en el difícil contexto económico nacional.

El mandatario celebró el espacio de diálogo y trabajo compartido por dirigentes y productores del NOA, con miras a fortalecer el desarrollo agropecuario de esta región, en la reunión mantenida con los dirigentes de la Ceea, Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Samari (FAA) y Nicolás Pino (SRA), entre otros referentes.

En ese sentido, Sadir se pronunció a favor de apostar a la producción, al trabajo y al crecimiento de Jujuy y del país.

Más adelante, la Ceea junto a la Mesa de Enlace del NOA, mantuvo un intercambio con más de un centenar de productores locales, en el cual se abordaron las diversas problemáticas de las producciones regionales. Entre ellas se destacaron la norma UE, la barrera para-arancelaria, la agenda ambiental y trabajas para el comercio internacional. Con relación a las economías regionales, se habló de los problemas que atraviesan aquellas como el ajo, la cebolla, la caña de azúcar, el tabaco y la papa, entre otras.

Además se trató, según un comunicado de la Comisión de Enlace, la necesidad de contar con una infraestructura competitiva y la problemática del agua. También se habló sobre la necesidad de una reforma laboral y tributaria, la importancia de bajar tasas, impuestos y costos en todos los niveles estatales.

La dirigencia de la Ceea destacó que fue un encuentro positivo, por tratarse temas que preocupan los productores.