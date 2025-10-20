Se lanzó un programa de desarrollo vocacional

Se puso en marcha el programa "Poné Primera a tu Futuro", destinado a jóvenes que están finalizando el nivel secundario, que cursan los primeros años del nivel superior o que buscan reorientar su formación y proyecto personal, acompañándolos en el cierre de una etapa y el inicio de una nueva fase personal y profesional. La propuesta es coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida.

La jornada de apertura se realizó en el Centro de Innovación Educativa (calle Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí), donde se presentó la propuesta y se generó un espacio introductorio de encuentro, reflexión e intercambio.

Se realizarán encuentros semanales todos los jueves de 17 a 18.30, con actividades planificadas para seguir fortaleciendo las herramientas de desarrollo personal y vocacional. Es una actividad sin costo, por inscripciones y consultas, pueden comunicar por Whatsapp al 3884612357 o al correo: [email protected].

Desde la cartera ministerial, anticiparon que en los próximos encuentros se abordarán temas vinculados a la orientación vocacional, la gestión del tiempo, las técnicas de estudio, la oratoria, la administración del dinero y la gestión emocional, con el objetivo de promover la toma de decisiones conscientes y proyectar el futuro con autonomía y confianza.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, asistió a la jornada de apertura junto a la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo; y la especialista en psicología, Mariela Salto. Russo Arriola expresó que sobre el programa: "es una herramienta de ayuda para acompañar a los jóvenes en su nuevo camino. La vida es un viaje lleno de desafíos y oportunidades, nunca deben perder la fe en sí mismos, la confianza en sus habilidades y en su capacidad de superar obstáculos. Este programa es una invitación a tomar el control de sus vidas y una oportunidad para diseñar su futuro".