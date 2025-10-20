Más de 70 actas por alcoholemia en el fin de semana

Un total de 77 actas por alcoholemia positiva fueron labradas durante los operativos de control vial desplegados por la Policía de Jujuy durante el fin de semana. Si bien se registraron diversos incidentes, las autoridades destacaron que, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales en siniestros viales.

El comisario Pablo Herrera Silvetti fue el encargado de brindar un balance de las acciones de seguridad. Según el reporte, además de las multas por manejar bajo los efectos del alcohol, se sancionó a 12 conductores por exceso de velocidad y se labraron 435 actas varias, principalmente por falta de documentación obligatoria del vehículo o del conductor.

El informe también incluyó un resumen de otros hechos delictivos ocurridos en las últimas horas. Herrera Silvetti detalló que, en la zona sur de la capital, un hombre fue atacado por dos personas que circulaban en motocicleta. Sin embargo, la policía logró una rápida aprehensión de los agresores, quienes resultaron ser menores de edad.

Asimismo, se hizo referencia a un enfrentamiento entre hinchas de los clubes Zapla y Gimnasia, el cual dejó como saldo dos hombres heridos y un vehículo dañado. Las fuerzas de seguridad se encuentran abocadas a la investigación del hecho, con apoyo de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

En otro hecho delictivo, un taxista fue víctima de un robo en Alto Comedero. Una pareja que solicitó un viaje lo amenazó con un arma blanca para sustraerle sus pertenencias. La pesquisa del caso avanza a cargo de la Dirección General de Investigaciones.

Operativo electoral

Finalmente, el comisario Herrera Silvetti remarcó que la Policía ya tiene todo listo para el operativo de seguridad que se desplegará este domingo en el marco de las elecciones legislativas. El dispositivo cubrirá los locales de votación y sus alrededores, con el objetivo de controlar el expendio de bebidas alcohólicas y garantizar el normal desarrollo de los comicios.