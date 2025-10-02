“Milo” desfiló su ternura en un carruaje muy especial

El encantador extracto de la ciudad se vio reflejado en un carruaje donde el color y un mensaje simple pero con verdadero sentimiento de amistad, se manifestó sobre la avenida de los estudiantes jujeños.

De las obras de arte hechas de papel y hierro, sobresalió un trabajo por la maravilla en las tonalidades donde los colibríes hicieron gala de su naturaleza, cada uno absorbiendo el néctar de su propia flor en un jardín de collage junto a la glorieta de la plaza Belgrano.

Desplegando sus alas de semillas de girasol, papel especial y chalas de choclo pintadas; desprendieron la energía propia de la primavera durante noches septembrinas como acuerdo formal en la ciudad cultural. Así, de espectacular en cada detalle, se abría paso entre las más de setenta carrozas; con aquél cuidador más fiel que es "Milo", apareciendo entre las mil formas florales y etéreas, llenando de dulzura este trabajo con su canina existencia.

Sentadito como siempre se encuentra, cerca de la glorieta de piedra finamente creada, se posaba el perrito famoso que se gana el corazón de los transeúntes de Jujuy. Es que desde su rinconcito, él resguarda cada flor y camina fiel a la par de su humano favorito, José Domingo Teseira, el obrero municipal que arregla las plantas, retirando malezas y brindando su dedicación a tiempo completo para que todo lo natural, quede prolijo dentro del orden establecido. Como una insignia que hace propio su caminar, "Milo" con su indumentaria acorde, forma parte del paisaje natural y urbano donde recibe caricias y mimos de niños y adultos en su paso al llegar del trabajo o antes de partir al colegio. Esta idéntica escena se replicó a través de una bonita fuente de inspiración para los jóvenes del Colegio "Remedios de Escalada de San Martín".

“MILO” Y SU OTRO YO | EL PEQUEÑO CANICHE MINI TOY CON SU CLON HECHO DE PAPEL EN EL CARRUAJE.

Entre luces, semillas y plásticos convertidos en pétalos milimétricos, la hermosa amistad volvió a movilizar el alma de quienes miraban con alegría al dúo que se vuelve una postal generosa día a día. "íAhí va Milo!", "íEs el perrito de la plaza Belgrano!" o "íEs tan chiquito!", resurgían sin parar las voces de los espectadores que anunciaban en simultáneo sobre la presencia tan tierna y llena de sorpresa, a la vez.

Es que al pie de un árbol y del mítico reloj, se encontraba la figura del caniche toy negro con su collar de huesito, su uniforme municipal y gorrita incluida; que cada día deja muestra de un cuadro precioso y que asistió a las noches de desfile, logrando unirse a su clon surgido en el canchón de manos estudiantiles. "Pasa, pasa la carroza... luce bella, luce airosa... pasa, pasa con sus luces la carroza más hermosa..." musicalizaba la avenida a la par del suave andar del carruaje y, desfilando su ternura e iluminado con su collar de luces led, "Milo" en su versión real y carrocera, despertó admiración y aplausos con el cariño de la gente que lo conocía o que lo descubrió durante las noches y las exposiciones de día.

Junto a la criatura y a un costado de la obra, José Domingo Teseira, contemplaba a la multitud sin dejar de cuidar con la mirada a ese pequeño ser que posaba junto a su duplicado de ojos de almendra. "Cuando me dijeron que 'Milo' tendría su carruaje, me gustó mucho porque es como un regalo para él", expresó el obrero con la emoción viva, sin dejar de sostener a su can que cuidara desde cachorrito. Cinco años de brindar un amor genuino lo convirtieron en el guardián oficial de la plaza y logró ser el alma de esta bellísima creación; mientras el jardinero compartía su sonrisa noble al verlo allí, posando elegante entre las luces de un tiempo tan único como la alegría en cada carrocero.

BELLÍSIMA OBRA | “LOS LEONES” DEL RE CONCIENTIZARON SOBRE EL CUIDADO A LOS ANIMALES EN LA CIUDAD

Con el avance de la obra, surgía como néctar de las flores el mensaje de generar conciencia sobre el cuidado de los animales y aves que visitan la plaza y la habitan, como un canto a la vida dentro del oasis natural incrustado en el paisaje urbano. Así, la creatividad vio la luz a través de los adolescentes que amaron ver llegar al perrito estrella al canchón para acompañarlos a pasar por la avenida. "Quisimos que sea especial este año; con un toque colorido pero darle su lugar a 'Milo' que es el perrito de la plaza, siempre está allí y es hermoso, también mostrando nuestro 'No al maltrato animal'", expresó Maximiliano Nahuel Yarvi, uno de los hacedores de la obra que compartió su sensibilidad y orgullo al ver el trabajo que obtuvo el octavo premio como carruaje.

"Como me tocó la parte de electricidad, fue lindo verlo encendido y cómo se notaba la prolijidad de manera simétrica", indicó el estudiante sin dejar de resaltar que gran parte de los elementos fueron recolectados desde el año pasado. Las luces de neones reutilizadas, brillaron con más fuerza que nunca.

Y "Milo" y su doble, repartieron dulzura desde su tamaño miniatura en el desfile junto a un papá feliz, que miraba a su hijito como el ángel de cuatro patas que es, esta vez, observándolo desde un verde césped de papel.