El Ente Norte Turismo reforzó su integración en la FIT 2025

Las provincias del Norte Argentino avanzaron en la construcción de una estrategia conjunta durante la FIT 2025. El encuentro permitió fortalecer la integración regional, definir lineamientos de promoción turística y preparar el lanzamiento del Plan de Marketing que potenciará la proyección de la región a nivel nacional e internacional.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo se llevó adelante una reunión de trabajo del Ente Norte de Turismo, espacio que reúne a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con el objetivo de fortalecer la identidad regional y avanzar en estrategias conjuntas de promoción.

Durante el encuentro se abordaron lineamientos clave para la consolidación del Norte Argentino como región turística competitiva, y se avanzó en el próximo lanzamiento del Plan de Marketing Turístico del Norte, herramienta que permitirá proyectar con mayor fuerza a los destinos en el ámbito nacional e internacional.

La reunión reflejó la importancia de trabajar unidos como región. El Norte Argentino tiene una identidad única que sumada a la cooperación entre provincias las posiciona cada vez con más fuerza en los mercados turísticos.

Asimismo se destacó que el Plan de Marketing será un paso fundamental, pero lo más valioso es el consenso y la integración lograda como región. Esa unidad es la que los permitirá crecer y mostrar al mundo la riqueza cultural, gastronómica y natural de la tierra norteña.