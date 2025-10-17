El Colegio Santa Bárbara sin clases hoy

El Colegio Santa Bárbara suspendió las clases para este viernes 17 de octubre como consecuencia de los daños que sufrió su infraestructura tras la intensa tormenta que azotó la ciudad durante la tarde del jueves.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la institución anoche, el temporal provocó un corte en el suministro de energía eléctrica y generó filtraciones de agua en varios sectores del edificio escolar. Estas complicaciones fueron detectadas una vez finalizada la jornada lectiva del jueves, lo que motivó una evaluación inmediata de los perjuicios.

Las autoridades del colegio explicaron que el horario en que se produjo el fenómeno climático imposibilitó una revisión completa y las reparaciones necesarias en las instalaciones afectadas. Frente a este escenario, y con el objetivo principal de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal no docente, se resolvió la suspensión de todas las actividades previstas para la jornada del viernes.

Desde la institución educativa hicieron llegar un agradecimiento a las familias por su comprensión y aseguraron que la medida busca "preservar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades escolares". La información fue circulada durante la noche del jueves a través de los canales de comunicación oficiales y las redes sociales del colegio.