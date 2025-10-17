Sueños de Primavera: una noche mágica para las quinceañeras

La edición de "Sueños de Primavera", el tradicional evento destinado a las jóvenes que cumplen 15 años en Jujuy, reunió a más de 300 asistentes en el Centro Cultural Manuel Belgrano. Niñas, jovencitas y sus familias se dieron cita para festejar, llenando el lugar de música, un ambiente de cariño y reencuentros.

A pesar de la lluvia que obligó a cancelar el desfile desde Plaza Belgrano, la fiesta no se detuvo. El espacio se vistió de gala para recibir a las chicas, quienes disfrutaron de una pista de baile, comida, y stands de brillo, maquillaje y fotografía.

Uno de los momentos más emotivos lo vivió Justina, una mujer de 85 años que celebró sus quince junto a sus nietas. "Yo me siento contenta, alegre, me siento bien", expresó, deseando felicidades a todas las jovencitas. Las quinceañeras también compartieron su alegría: Alexandra agradeció a su madre y novio por acompañarla, afirmando que "toda la vida soñé con los 15", mientras que Nayra lo describió como "una experiencia maravillosa, como si estuvieses viviendo un cuento".

La celebración continuó con el reparto de porciones de torta para todos, bailes y la cena, consolidando a esta clásica fiesta como un espacio de alegría y la creación de recuerdos mágicos para atesorar.