Maimará logró el segundo Best Tourism Villages para Jujuy

Luego de conocerse esta mañana que Maimará obtuvo el Best Tourism Villages (el segundo que logra Jujuy) de ONU Turismo, la intendente Susana Prieto, quien asistió al acto de premiación en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, envió un emotivo mensaje a su comunidad en la Quebrada de Humahuaca.

Emocionada, muy contenta y aún conmovida por el título mundial turístico logrado, atinó a decir que la designación era para los vecinos por el compromiso que tienen en cuidar el hermoso poblado, y para los involucrados en la actividad que bregan diariamente para que el destino sea conocido y respetado.

Destacó a su director de Turismo municipal, Luis Zerpa (quien también viajó a la ceremonia), por la labor desarrollada desde el área en todo este tiempo logrando que el pueblo comenzará a ser protagonista y destacarse entre los destinos de la región norteña y a nivel nacional.

Premiación | La intendente Susana Prieto recibió el título de manos de Gao Zheng, viceministro de Cultura y Turismo de China y de Zurab Pololikashvili, secretario General de ONU Turismo.



Finalizado el anuncio de los ganadores (alrededor de las 9 de esta mañana, 21 en China), Prieto y Zerpa asistieron a una cena de gala, a la cual también concurrió la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri (en representación de Colonia Carlos Pellegrini, el otro pueblo argentino que logró el título).

Con ellos estuvo en todo momento el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia, quien elogió a la Quebrada de Humahuaca como un lugar muy hermoso para visitar en cualquier época del año.

Además de Maimará y Colonia Carlos Pellegrini; San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvieron el premio correspondiente al Programa Upgrade. Este año fueron 270 los candidatos de 65 países que aspiraron a la designación internacional.

El Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) es una iniciativa global que busca reconocer a aquellas comunidades ubicadas en entornos rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida.



Otros finalistas que estuvieron por Argentina en la ceremonia fueron: Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza).

Desde su primera edición en 2021, el país postuló diversos pueblos que invitan a los turistas a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura. Ese año Caspalá logró la primera distinción para Jujuy y Argentina; en 2022 se seleccionó a Trevelin (Chubut); en 2023 a La Carolina (San Luis) y el año pasado ganaron Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba).