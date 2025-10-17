Inscriben a mayores de 25 años para profesorados

El Instituto de Educación Superior N° 4 "Raúl Scalabrini Ortiz" abrió su período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, destinado a quienes deseen iniciar una carrera docente. La convocatoria se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025 e incluye una oportunidad especial para personas mayores de 25 años que no hayan finalizado el nivel secundario, en el marco de la Resolución N° 114-SE-02.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la educación superior a quienes cuentan con séptimo grado aprobado y aspiran a desarrollarse profesionalmente. El IES N°4 ofrece profesorados con validez nacional y una duración de cuatro años en diferentes carreras, entre ellas Francés, Portugués, Inglés, Educación Primaria, Educación Física, Tiempo Libre y Recreación, Teatro y Artes Visuales.

Desde la institución destacaron que se trata de una posibilidad concreta de superación personal y formación para el trabajo docente, ya que los títulos habilitan para ejercer en todo el territorio nacional.

Para inscribirse, los interesados deben presentar una solicitud de inscripción, fotocopia del DNI, tres fotos carnet 4x4, certificado autenticado de séptimo grado completo, y fotocopia autenticada del libro matriz o analítico de estudios secundarios incompletos con firma y sello de la escuela de origen. La documentación debe entregarse en una carpeta con tapa transparente en la Secretaría Académica del instituto.

Como parte del proceso de admisión, los aspirantes deberán aprobar una evaluación escrita en Lengua y Matemática y participar en una entrevista personal, cuyas fechas serán informadas oportunamente.

El Instituto de Educación Superior N°4 "Raúl Scalabrini Ortiz" funciona en avenida Santibáñez 1400, esquina General Paz, frente a la Central de Policía de San Salvador de Jujuy. Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388-4236535.