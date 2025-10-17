Fortalecer nuestros valores

El referente del Partido Justicialista de Jujuy y actual diputado provincial, Rubén Rivarola, en el Día de la Lealtad Peronista, expresó un claro mensaje de conciliación, unidad y la urgente necesidad de recuperar los valores fundacionales del movimiento.

Rivarola aseguró que el 17 de Octubre no es una mera conmemoración histórica, sino como un "llamado a la acción y a la reflexión profunda" que la dirigencia justicialista de Jujuy no puede ignorar. El legislador provincial subrayó que la efeméride debe servir para sellar una "conciliación definitiva que el pueblo está exigiendo".

Rivarola indicó que la verdadera lealtad peronista no se concentra en la figura de un dirigente o una facción, sino en el movimiento en su conjunto, en la doctrina justicialista y, sobre todo, en el "Pueblo de Jujuy" y que desde esta perspectiva, la lealtad se convierte en un compromiso ineludible con la gente, que actualmente sufre la incertidumbre y demanda soluciones concretas.

El dirigente señaló la necesidad de que el peronismo "deje de mirarse el ombligo" ante los "desafíos mayúsculos" que afronta la provincia. Para Rivarola, la pluralidad del justicialismo, con sus naturales matices y discusiones, no debe traducirse jamás en una "división paralizante". Por ello, el llamado a la unión incondicional se presenta como el requisito esencial para enfrentar el panorama político.

El diputado indicó que los valores peronistas destacan la solidaridad, entendida como una visión colectiva del destino de Jujuy donde el bienestar del otro es prioritario; la Justicia Social, concebida de manera tangible, manifestada en un salario digno, la mejora de la educación y salud pública, y la defensa de los derechos de los trabajadores; y la lealtad al pueblo, que se traduce en la "honestidad" en la gestión y la militancia, evitando "dobles discursos o complicidades que traicionen el sentir popular".

Rivarola afirmó que, si bien el desafío es considerable, el peronismo posee una "capacidad de resurgimiento" que es histórica y representativa. De acuerdo con la visión del legislador peronista, Jujuy requiere un peronismo fuerte, unido y con una visión clara, que actúe "como la garantía de un proyecto provincial que piense, Primero, en la gente".

Finalmente, el diputado provincial instó al movimiento a conciliar las miradas en función del futuro para que el movimiento justicialista pueda ser nuevamente el "motor de la esperanza" en Jujuy, para los jujeños.