Feria y trueque con creaciones de comunidades

Una nueva edición de la Feria y Trueque "Manos Indígenas. Griselda Caucota" se realizará hoy, desde las 10, en la plaza España (Independencia 450, detrás de la Casa de Gobierno). Desde la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy invitaron a buscar el regalo para mamá entre las artesanías, productos y creaciones elaborados por manos de mujeres y hombres de comunidades de las cuatro regiones de la provincia.

Por otra parte, desde el organismo recordaron que ayer 15 de octubre fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales y con tal motivo saludaron y reconocieron a las mujeres indígenas y rurales de la provincia de Jujuy, "guardianas de la tierra, del alimento y de la memoria colectiva".

Destacaron que "en este día reafirmamos el valor de su rol en la soberanía alimentaria y en el resguardo de los saberes ancestrales, que sostienen la vida en armonía con la naturaleza. Mujeres dadoras de vida en la familia, la comunidad y la naturaleza".

Y acotaron que "desde un enfoque intercultural, celebramos su trabajo, su fuerza y su compromiso con la continuidad de las culturas y el cuidado de la Madre Tierra".