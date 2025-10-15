°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Plaza España

Feria y trueque con creaciones de comunidades

Ofrecerán artesanías y productos de las cuatro regiones de la provincia.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 23:03
TALLER DE COSTURA

Una nueva edición de la Feria y Trueque "Manos Indígenas. Griselda Caucota" se realizará hoy, desde las 10, en la plaza España (Independencia 450, detrás de la Casa de Gobierno). Desde la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy invitaron a buscar el regalo para mamá entre las artesanías, productos y creaciones elaborados por manos de mujeres y hombres de comunidades de las cuatro regiones de la provincia.

Por otra parte, desde el organismo recordaron que ayer 15 de octubre fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales y con tal motivo saludaron y reconocieron a las mujeres indígenas y rurales de la provincia de Jujuy, "guardianas de la tierra, del alimento y de la memoria colectiva".

Destacaron que "en este día reafirmamos el valor de su rol en la soberanía alimentaria y en el resguardo de los saberes ancestrales, que sostienen la vida en armonía con la naturaleza. Mujeres dadoras de vida en la familia, la comunidad y la naturaleza".

Y acotaron que "desde un enfoque intercultural, celebramos su trabajo, su fuerza y su compromiso con la continuidad de las culturas y el cuidado de la Madre Tierra".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD