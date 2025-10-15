Tres focos de incendio forestal en el Ramal

Brigadistas provinciales y nacionales trabajan para sofocar varios incendios forestales en el Ramal jujeño, siendo los más importantes los que se registran en Yuto, Vinalito y Caimancito.

El lunes arribaron treinta brigadistas del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, que trabajarán en Jujuy por 15 días, los cualesya se desplegaron a los distintos focos, en especial al de Vinalito.

Según se informó del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el incendio de Yuto se originó por la caída de un poste de media tensión, mientras que los demás son producto de la acción del hombre. El de Yuto, hasta hace algunos días, consumió vegetación de unas 83 hectáreas de bosque nativo, pastizal, pasto cubano.

Para estos siniestros, se cuenta con tres medios aéreos disponibles en la provincia: un avión vigía y dos hidrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, lo que permite reforzar las tareas de control y enfriamiento en zonas de difícil acceso.