Seguridad vial: dos víctimas fatales y más de 100 actas por alcoholemia

Desde la Secretaría de Seguridad Vial informaron que este fin de semana se realizaron los controles dejando como resultado 120 actas por manejar bajo los efectos del alcohol. El balance, expuesto por el comisario Pablo Herrera Silvetti, arrojó un total de 511 actas de infracción varias, aunque no se registraron sanciones por exceso de velocidad, también se produjeron 50 siniestros viales con un lamentable saldo de dos personas fallecidas.

Las víctimas fatales fueron un adolescente de 14 años, atropellado por un Fiat Siena en la localidad de Las Pampitas, y un hombre de avanzada edad, quien falleció tras ser embestido por un Toyota Corolla en la Ruta Nacional 66, a la altura de la Terminal de Ómnibus.

Más allá de los controles viales, las intervenciones se extendieron a otros focos de conflicto. En la ciudad de Perico, se implementaron operativos en locales comerciales y de seguridad vial, lo que derivó en el secuestro de motovehículos y el abordaje de menores de edad que realizaban "picadas".

El comisario Herrera Silvetti también hizo mención a los disturbios ocurridos en el Centro Cultural Manuel Belgrano, donde una persona fue detenida por arrojar objetos contundentes durante un evento social.

Por último, las autoridades debieron intervenir en varios incendios forestales registrados en Vinalito, Caimancito y Pampa Blanca. En esta última localidad, el fuego provocó la muerte de animales equinos. La policía sospecha que el foco ígneo fue intencional y se encuentra investigando los hechos y recabando pruebas para su posterior derivación a la Justicia.