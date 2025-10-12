Culminaron obras de un muro de contención

La Secretaría de Infraestructura de la Provincia concluyó las obras de un muro de contención en calle Maitén, del loteo Arbolada, en el barrio Sargento Cabral de la capital jujeña.

Los trabajos que desplegó la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Suarez, consistieron en la construcción de un muro de contención de 3 metros de altura, realizado en hormigón ciclópeo, con una longitud total de 97 metros, incluyendo sus respectivos sistemas de drenaje, acceso peatonal y badenes.

En los extremos de la estructura fueron construidas escaleras para el tránsito peatonal, propiciando la transitabilidad para los vecinos. Los badenes configuraron cerca de 24m2 construidos en ambos extremos, y están destinados a canalizar las aguas superficiales y, con eso, proteger las zonas adyacentes.

“Las obras se dieron con fondos 100% provinciales, en un tiempo de cuatro meses de ejecución; la intervención permite ordenar el espacio urbano y optimizar la transitabilidad en el sector, lo que era esperado por las familias que hace uso del espacio”, valoró Suarez.