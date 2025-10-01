°
2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Día del Escribano

Rodrigo Pereira Escribano de la memoria

Retrato ubicado en Salta refleja la labor del notario del siglo VXI.

Jueves, 02 de octubre de 2025 00:00

El retrato de Rodrigo Pereira, destacado Escribano de Cabildo y Gobierno, reconocido por registrar los orígenes de importantes asentamientos en el noroeste argentino. Entre sus anotaciones, destacan las fundaciones de San Felipe del Valle de Lerma, aquél el 16 de abril de 1582 como así también de San Salvador de Velazco, ubicado en el Valle de Jujuy.

La obra se conserva en la Sala de Presidentes del Colegio de Escribanos de la provincia de Salta, un espacio dedicado a honrar la memoria de profesionales que contribuyeron al registro formal de la historia.

El autor de la pintura, el escribano Marco Antonio Ruiz Moreno, logró capturar la esencia de su rol como testigo de procesos fundacionales que marcaron la época.

 

