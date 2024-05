Tristeza por el fallecimiento de Ernesto Efraín Juárez

Hondo pesar generó la triste noticia de la partida de Ernesto Efraín Juárez, veterano de guerra de Malvinas. Juárez falleció el sábado último a las 16.30, sus restos son velados en la sala ubicada en Arenales 1145 de San Salvador de Jujuy y serán inhumados esta tarde en el cementerio parque El jardín del castillo.

Nacido el 25 de mayo de 1963 en Libertador General San Martín, durante la guerra por la recuperación de las islas del Atlántico Sur fue tripulante del buque tanque Punta Médanos.

Era docente de Formación Ética y Ciudadana. De su matrimonio con Elvia María Cajes, nacieron sus hijos Gonzalo Efraín, Daniel Alberto, Mauro Federico y Leandro Matías.

Del libro “Malvinas en primera persona”, de la periodista Laura Ballatore, extraemos una parte del relato del héroe jujeño: “Soy orgulloso de Jujuy, de mi país, tengo las Malvinas incorporadas como parte de mi sangre. Tuvimos que ser partícipes de esa situación y afrontarla lo mejor posible. A mis alumnos no les digo que soy excombatiente y no lo hago porque no esté orgulloso, sino porque siento que no debo sacar ventaja de esa situación para poder hacer algo en la sociedad. Me sigo contactando con veteranos de guerra, pero en el ámbito de mi trabajo soy una persona más, hago la vida como cualquier otro, no pido ventajas”.

Juárez ingresó al servicio militar obligatorio en febrero de 1982, en la primera tanda de la Marina.

Los restos del Ernesto Efraín Juárez serán inhumados esta tarde a las 15 en el cementerio Jardín del Castillo.