Bajó la inflación en Jujuy pero la recesión sigue afectando

En Jujuy, la inflación mostró una notable reducción en abril con un 8,2%, según los datos proporcionados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) que representa una disminución de 2,7 puntos respecto al mes anterior. Sin embargo, la recesión sigue impactando fuertemente en el sector comercial, y los niveles de consumo aún no se han recuperado por lo que el desafío sigue siendo tener abiertas las estructuras comerciales; además preocupan los altos costos de las tarifas de energía.

Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, destacó que, aunque la baja de la inflación es un indicador positivo, la tasa sigue siendo alta y la recesión persiste desde principios de año. A pesar de los avances en la baja de la inflación, Alonso señaló que sigue siendo alta y que la estabilidad de precios es desigual entre diferentes rubros.

"La mejora que necesitamos es en la actividad de todos los productos según el rubro, y también estamos notando la baja de los precios de los insumos", afirmó Alonso. No obstante, subrayó que los niveles actuales de mejora aún no permiten que la actividad comercial comience a crecer de manera significativa.

En cuanto a los insumos, Alonso explicó que la situación ha mejorado respecto a fines del año pasado, cuando la incertidumbre sobre los precios era extrema y los productos aumentaban de costo semanalmente. Esta volatilidad forzó a los comerciantes a elegir entre aumentar precios y arriesgarse a perder mercado, o reducir su rentabilidad para mantener su clientela.

Explicó también que hubo cambios positivos en las importaciones desde que se terminó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira). Ponderó por ello que ahora los importadores pueden liquidar en 30 días, lo que facilita la disponibilidad de insumos para las pymes.

LUIS ALONSO, UEJ

Por ello entiende que pese a todo, no trasladar el aumento de los insumos a los precios de venta puede poner en riesgo los negocios si estos caen por debajo de su punto de equilibrio. Por ello destacó que actualmente uno de los desafíos más importantes para el sector sigue siendo mantener las estructuras operativas de los comercios y pymes.

De hecho, reconoció que el consumo aún se encuentra en un estado de recesión importante en Jujuy. Explicó que mientras los salarios del sector privado acompañan la inflación, los del sector público están rezagados. Planteó por ello que esto es significativo por tratarse de una provincia con 100.000 empleos públicos, donde la falta de ajuste salarial contribuye a que se reduzca el poder adquisitivo y en consecuencia, el consumo.

Altos costos de la energía

La Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) expresó su preocupación por los altos costos de las tarifas de energía, especialmente de energía eléctrica aunque también hubo aumentos en gas, un factor que continúa afectando a muchos comerciantes. En este sentido, Alonso criticó al Gobierno provincial por no brindar suficiente apoyo, señalando que las autoridades atribuyen la problemática a una cuestión nacional. "Desde nuestro punto de vista el Gobierno provincial no está ayudando al sector, porque ellos dicen es que un problema nacional", dijo.

Explicó al respecto que hubo cambios recientes en la forma de actualizar las tarifas eléctricas del Valor agregado de distribución (VAR), que antes se hacía con el Índice de precios al consumidor (IPC), y ahora se prevé actualizar según el aumento de paritarias del sector público. Por ello, consideró que la Provincia también podría ayudar asumiendo que es una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy el sector.

En relación a los despidos, Alonso reconoció que sí hubo pero no de manera masiva. Advirtió que la prolongación de la recesión, el aumento de tarifas y la inestabilidad inflacionaria podrían poner en riesgo muchos emprendimientos.

El empresario jujeño, finalmente, expresó que se debe dar tiempo para que la inflación siga bajando, anticipando que la tasa de mayo será aún más baja que la de abril, y que en su opinión eso podría llevar a un incremento en la actividad económica que beneficiaría a las pymes.

Firmes con el horario comercial

En relación a la tasa vial que supone el cobro de 1,8 % sobre el combustible, medida que se había frenado ante la negativa de todas las cámaras del sector económico de la provincia, el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, se mostró optimista de que esta iniciativa no se reglamente, dado su impacto negativo no solo en las pymes sino en todos los usuarios. Reiteró que aumentar tasas o impuestos no es la única forma de mejorar las condiciones económicas a nivel provincial.

Por otro lado, y respecto al horario de los empleados de comercio, pese a los incrementos en el precio del transporte que afecta a los trabajadores, Alonso reafirmó la postura del sector de no imponer horarios específicos, argumentando que no se les puede imponer horarios al empresariado jujeño. “Estamos en contra de obligar a una empresario del sector o de la actividad a que trabaje en un determinado horario. O sea, cada empresario o comerciante dispone del horario que más le conviene”, aclaró. Fundamentó, además, explicando que el comercio tiene mayor actividad en ciertos horarios de la noche y no hay afluencia de gente en horarios de la siesta, por lo que ratificó que el sector continuará manteniendo esta postura.