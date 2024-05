60 “Ubers” fueron detenidos en el último mes

El municipio informó a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que continúarealizando una serie de operativos destinados a garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas viales en la ciudad, logrando resultados significativos en la detección y demora de vehículos que operan ilegalmente como servicios de transporte de pasajeros.

Al respecto, el director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, informó que, durante el transcurso del mes de abril, se llevaron a cabo acciones que resultaron en la detención de aproximadamente 60 vehículos que estaban transportando pasajeros de manera ilegal.

Frías enfatizó la importancia de que la comunidad evite utilizar estos medios de transporte ilegales, “recomendarle a la comunidad, como siempre le decimos, evitar tomar estos vehículos teniendo en cuenta que en los diferentes procedimientos que se realizaron, conductores carecían de licencia de conducir, en algunos casos los vehículos no tienen RTV, en otros casos no tenían seguro o tienen seguro contra terceros comunes para un vehículo particular. No así, en el transporte alternativo habitado, que reúne las condiciones de seguridad necesarias”

También, Frías recordó que Uber está prohibido en la ciudad de acuerdo con lo establecido en la ordenanza del Concejo Deliberante, con sanciones significativas para aquellos que lo utilicen, “es así que el día de la fecha tenemos una gran cantidad de vehículos que todavía no podrían retirarlo, teniendo en cuenta el valor de las infracciones”.