Expectativas tras gestiones de inversión en China

El ministro de Producción de la provincia de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, destacó los avances obtenidos en las gestiones realizadas en la reciente visita a China donde se promocionó la inversión en el Parque Industrial de Perico y la Zona Franca de La Quiaca. Anunció la llegada de representantes de Gotion High Tech Co Ltd con quienes se firmó convenio en ese país para instalar una planta de energía solar en El Pongo y otra de acumulación para Cauchari.

Lo anunció en una rueda de prensa acompañado por el secretario de Desarrollo Industrial, Diego Suárez, y la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos.

Uno de los hitos más significativos fue la firma de un convenio con la empresa Gotion High Tech Co Ltd en China, durante la visita oficial a ese país que prevé la instalación de una planta de energía solar de 200 megavatios en El Pongo, y otra planta de acumulación con baterías de litio de 50 megavatios para Cauchari. "Entonces vamos convirtiendo lo que se llama energía firme, o sea energía en las 24 horas, de a poco vamos convirtiendo esa energía que creo que la hace más rentable", anunció el ministro Abud Robles.

Destacó la importancia de estos avances para garantizar un suministro de energía verde para las empresas locales, combinando la producción solar con la del litio, recurso abundante en la región. Además, destacó el compromiso de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, con miras a instalar una planta piloto en la fábrica de baterías de la provincia, en colaboración con el Instituto de Litio y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy.

Sostuvo además que al contar con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, es clave preparar a los ingenieros para que sean especialistas tanto en energía solar como energía del litio, y en ese sentido recordó que la provincia integra el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (Cidmeju), en donde participa también la universidad por lo que anticipó que hay que profundizar ese trabajo.

MINISTRO CARLOS ABUD ROBLES

La agenda en China también incluyó reuniones con autoridades gubernamentales y empresariales de la provincia de Anhui, donde se promocionó la inversión en el Parque Industrial de Perico y la Zona Franca de La Quiaca. Anunció que en el segundo semestre del año, una comitiva de esa provincia llegará para ver la zona franca de La Quiaca, de modo que prevén promocionar todos los beneficios que les puede generar para invertir allí aprovechando su ubicación estratégica en el Corredor Bioceánico y su potencial como centro de operaciones hacia Latinoamérica.

En un contexto de recesión y quita de subsidios, Abud Robles enfatizó la necesidad de buscar inversión extranjera directa para generar recursos adicionales para la provincia. Por ello anunció próximos convenios con el Banco Nación para brindar financiamiento a emprendedores y microempresas locales, y destacó la implementación de un fondo de garantías destinado a facilitar el acceso al crédito para aquellos que están fuera del circuito financiero tradicional, en alusión al Parque Industrial de Perico.

Por otra parte, el ministro de la Producción anunció también para esta semana, la llegada de representantes de Gotion High Tech Co Ltd de modo de ir avanzando en los compromisos. Con estas acciones, se busca consolidar su posición como un polo de desarrollo tecnológico y económico en la región, aprovechando su potencial energético y su estratégica ubicación geográfica.

Sobre el tabaco

Sobre el tema del tabaco, el ministro Abud Robles destacó los avances en materia legislativa y el papel de los legisladores en la modificación de la Ley Bases, permitiendo así incluir el pago de empresas que antes no contribuían adecuadamente o lo hacían de forma insuficiente. No obstante, expresó su preocupación por la falta de ingresos al Fondo Especial del Tabaco, cifrados en 2.400 millones de pesos, equivalentes al 20% que no llega desde el año 2023 y que afecta directamente a los productores tabacaleros.

Ese porcentaje es el que administra la Unidad Coordinadora de la Cooperativa de Tabacaleros y la Cámara del Tabaco que se suele destinar a diversas actividades, la lucha contra el granizo, asistencia de salud para los pequeños productores y el programa de fertilizantes. Esto último representó un obstáculo por afectar a la canasta de fertilizantes que facilita el financiamiento a productores para su acceso, y que venía aportando la Provincia, pero requiere atención inmediata para asistir a productores.

Proveedores mineros

El ministro de Producción, Abud Robles, también destacó los avances en el desarrollo de proveedores y la promoción de la mano de obra local en el sector minero tendiente a garantizar la participación local. Destacó por ello la reciente firma de un decreto por parte del gobernador Carlos Sadir que establece que en cada explotación minera debe haber un 80% de mano de obra jujeña, socios locales y profesionales radicados en la provincia. La medida está acompañada por compromisos firmados con empresas mineras y también con la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), y la vigencia de la Ley del Compre Jujeño que busca garantizar una mayor participación de la comunidad en el sector y fomentar el crecimiento económico a nivel local.

Abud Robles destacó que estas iniciativas están contribuyendo a la conformación de un “cluster de la minería del litio” o “hub de litio”, donde el sector privado puede crecer. En el mismo sentido, el secretario de Desarrollo Industrial, Diego Suárez, explicó que se está trabajando el cluster minero de modo que coexista con el sector minero, la Zona Franca y el parque industrial de Perico que ya tiene 53 empresas. Se refirió así a las empresas Tsingshan, Tvcargo o Euroamérica que serian ejemplo por su rol fuerte en la cadena de valor de la minería. Tanto la mano de obra local como el número de empresas contratadas por las compañías mineras, en base a la capacidad informada por estas últimas, pondrían a Jujuy en igualdad de condiciones que Salta y Catamarca.

En cuanto a la relación con las comunidades locales, explicó que se prioriza el compromiso de garantizar el crecimiento económico y la sustentabilidad a través del desarrollo de la minería, una estrategia respaldada por el Gobierno provincial desde la gestión de Gerardo Morales.