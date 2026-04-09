"Zamba con vos" con Rubén Luna

El lunes pasado comenzó el Taller "Zamba por vos", a cargo del profesor Rubén Luna. Se dictará todos los lunes de este mes, Todos los lunes de abril, en el marco del Día Nacional de la Zamba -que se celebró el martes pasado.

Las clases son en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), cada día, en el horario de 21 a 23.

Es un taller que invita a redescubrir esta danza tradicional desde una perspectiva contemporánea, sensible y vivencial, según explica Luna.

Dice la propuesta, que "Zamba con vos" es una experiencia para habitar la danza desde el cuerpo, el vínculo y la memoria.

La propuesta forma parte de "Experimento Folk: Brotes del danzante que asoma", un proyecto de investigación en movimiento que indaga en las prácticas populares como territorios de creación, pensamiento y sistematización.

El taller, coordinado por el docente e investigador en artes del movimiento, Rubén Luna, se desarrollará proponiendo un recorrido intensivo de cuatro encuentros.

Esta continuidad permite construir una experiencia progresiva, donde cada encuentro profundiza distintas dimensiones de la zamba.

"Zamba con vos" no es un taller aislado, sino un brote de un proyecto mayor: Experimento Folk, una plataforma de trabajo que investiga el movimiento desde una perspectiva situada, explorando las danzas populares como prácticas vivas, en constante transformación.

En este marco, la zamba se propone como campo de experiencia, donde el cuerpo, el vínculo y la memoria cultural se entrelazan. La intención no es solo aprender una danza, sino habitarla, resignificarla y ponerla en diálogo con el presente.

Una zamba para el presente

Lejos de una enseñanza centrada exclusivamente en la técnica, el taller articula técnica, expresión y encuentro, generando un espacio accesible tanto para quienes se inician como para quienes desean profundizar su práctica.

El recorrido se organiza en cuatro encuentros temáticos: el primero que ya pasó es la zamba como territorio de encuentro y memoria; el segundo que será el próximo lunes es territorialidad y sensibilidad en la danza; el tercero que será el lunes 20, es sobre el vínculo y el "entre" como espacio relacional; y finalmente el lunes 27, será memoria colectiva y zamba contemporánea.

Cada instancia propone comprender la danza como un proceso vivo, donde lo heredado se actualiza a través del cuerpo y la experiencia compartida.

"Zamba con vos" está dirigido a personas con o sin experiencia previa, interesadas en acercarse a la danza desde un lugar accesible, creativo y colectivo.

Mayores informes se pueden requerir por las redes de Teatro El Pasillo (Facebook e Instagram) o por Wathsapp al 3885706278.