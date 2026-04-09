Luciano Cáceres Reestrena el unipersonal "Paraíso" Luciano Cáceres regresa al teatro con "Paraíso", un trabajo en el que los desafíos y las exigencias interpelan tanto a él como al público y que reestrenará el próximo miércoles en el Teatro Regio, tras una temporada en Mar del Plata y mientras se prepara para girar por el país.

Se trata de un unipersonal, con texto de Inmaculada Alvear, versión de Dany Mañas y dirección de Ignacio Rodríguez.

En escena, Cáceres es Juan Valero, empresario que recibe un trasplante de corazón. El nuevo órgano pertenecía a una mujer dominicana, trabajadora sexual, lo que provoca en él una serie de cambios:

"No solo empieza a aparecer una sensibilidad femenina, sino también toda esa cultura, esa exuberancia. De golpe, él cree que va manipulando esto nuevo que tiene en su ser para sacarle provecho, para hacer más negocios", explica Cáceres.

La obra despliega la tensión entre lo masculino y lo femenino en el cuerpo del actor, al punto de que el proceso de construcción escénica implica una transformación: "El teatro te da la posibilidad de ser todo lo que no sos en la vida y lo que no te animás. De alguna manera está todo justificado porque 'estoy haciendo teatro'", analiza.

La propuesta pone en primer plano cuestiones de racismo, homofobia, xenofobia y clase en las que el personaje verbaliza sus propios sesgos: "Ahora no solo tengo la inteligencia masculina, sino que también la intuición femenina", sintetiza. Sobre ese sustento, el texto desenmascara la tendencia a subestimar capacidades en función del género y muestra cómo las estructuras de poder y los prejuicios atraviesan la experiencia cotidiana.

La Mona con Pampita

El legendario cuartetero le contó su vida a la modelo, especialmente invitado a su programa. La Mona Jiménez estuvo en "Lo de Pampita", el programa que conduce la modelo Carolina Ardohain, y confesó: "íOdiaba que me dijeran 'La Mona', yo quería ser Tarzán!". Él es referente absoluto y pionero del cuarteto cordobés, y con casi sesenta años de carrera repasó su historia de vida: la alegría de una ducha, la importancia de Juana, su gran amor, y el curioso origen de un sobrenombre que lo convirtió en marca registrada.

"Es mi abuela segunda"

Así definió Emanero la relación familiar que lo une a la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand. Al reconstruir el árbol genealógico, en la entrevista que le hizo Mario Pergollini en su programa, Emanero explicó que el vínculo que tiene con la diva Mirtha Legrand se remonta a sus bisabuelos: su bisabuelo era hermano del padre de ella. Según detalló, ambos llegaron desde España a Coronel Dorrego, pero luego sus descendencias se separaron: una rama se quedó allí y la otra se trasladó a Rosario, donde nació la diva.