Taller “Crecemos pintando” en CAJA

El Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.) abre sus puertas para una nueva propuesta formativa diseñada para las infancias y la juventud de la capital. Se trata de un taller de arte, dibujo y pintura que busca fortalecer la expresión cultural en Jujuy mediante el aprendizaje creativo, brindando herramientas técnicas en un ambiente de contención y sociabilización.

Las clases se desarrollarán durante este mes y el mes de mayo, todos los viernes en el horario de 18 a 20, en la sede de Alvear 534. La actividad es arancelada y está dirigida específicamente a niños y jóvenes que deseen incursionar en las artes plásticas.

Esta iniciativa forma parte de la agenda que lleva adelante la provincia para promocionar las actividades culturales en centros provinciales.

Los interesados en participar pueden realizar consultas o inscripciones comunicándose al teléfono 388 598-7610 o acercándose directamente a las instalaciones del centro cultural.