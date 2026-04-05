“Mi tesis la quiero hacer sobre Jujuy”

Actualmente estudia Cine y Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de Córdoba.

La película se filmó en locaciones naturales de Zapala y alrededores, y cuenta una historia anclada en los '90 de dos amigos, con la colimba como telón de fondo.

La fecha de estreno coincide con un aniversario más del día en que se encontró el cuerpo sin vida del soldado Omar Carrasco, a 700 metros del cuartel del Grupo de Artillería 161 en Zapala, Neuquén, hecho que ocurrió en 1994.

En ese año se ambienta la historia de Ito, un joven que vive y trabaja en el campo en Neuquén, Patagonia. El día que cumple 18 años recibe una bicicleta usada de regalo y descubre su pasión. Se inscribe en una carrera interesado en el premio porque quiere comprarle una guitarra a su hermana. Luego de un arduo entrenamiento, su participación en la competencia se ve amenazada cuando recibe el llamado para presentarse al Servicio Militar Obligatorio el mismo día. Junto a su mejor amigo Ceferino, intentará encontrar la forma de cumplir con ambos objetivos.

El Tribuno de Jujuy conversó con Juan Atahualpa sobre esta producción desde su mirada de actor protagonista.

¿Cómo es que llegas a ser el protagonista de esta película?

Hice un casting hace mucho. Quedé en los archivos de Mariana Berch, que es una directora de castings, y los realizadores de "Seis de Abril" la llaman a ella para buscar el personaje. Me encuentran en esos archivos y me ofrecen hacer una prueba para esta película.

Estás estudiando en Córdoba.

Sí, estoy estudiando Cine y Artes Audiovisuales, ya estoy en quinto año. Para la producción me hablan en 2023, el corto se filmó en 2024, y recién ahora se está estrenando.

Contame un poco de vos y de tu perfil.

Yo en Jujuy había intentado ingresar a la ENER (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) y no pude porque adeudaba materias del secundario. Mi padre me sugirió estudiar en otra provincia, y yo en pandemia había comenzado a estudiar Comunicación en Jujuy, de manera remota, peri no continué.

Siempre me encantó el cine, así que cuando me vine, me inscribí en esta carrera. Me encanta el detrás de cámara y todo lo que implica hacer un proyecto.

Mi padre es del palo de Literatura (Carlos Tuta Albarracín) y mi mamá es profesora de Teatro (María Galán), y son las dos artes que hacen al cine. Mi mamá siempre nos llevaba al teatro desde chiquitos, pero yo nunca hice teatro.

¿Este es tu primer trabajo de actuación? ¿Cómo se te dió?

Si es el primero, y me abrió una puerta gigante. Este casting me lo sugirió mi mamá. Y yo lo hice en 2019 – o sea, antes de ir a vivir a Córdoba para estudiar- y en realidad lo hice por la curiosidad de ver qué hace un director de casting, qué pregunta, qué juego hay detrás, y nunca imaginé que iba a quedar. Todo fue virtual.

Cuando me llamaron estaban buscando un personaje con mis características, moreno y con mis rasgos. Lo que yo más quería era estar en una producción audiovisual de la forma que sea. Y se me dio de esta forma.

¿Cómo fue la experiencia?

Esto se iba a filmar en julio de 2024, pero como se hizo en Zapala, el corazón de Neuquén, que es una zona de mucho viento, se pasó para septiembre.

En la película soy un chico de campo, que cuando recibe esa bicicleta, aprende a andar. Le quiero comprar una guitarra a mi hermana, que en la ficción es fanática de Atahualpa Yupanqui - ahí también juega un poco mi nombre real, porque a la directora le encantó que me llame Atahualpa-.

Y el 6 de abril, fecha en que se hace la carrera de bicicletas –en la historia- me llaman para la colimba. Está muy bueno el filme porque reflexiona sobre esas cosas, hoy que vivimos en democracia. El objetivo de la directora es que pibes de 18 años, sepan que antes, de la nada, podías estar practicando para una carrera y al otro día te tenías que presentar al Servicio Militar Obligatorio.

También se roza un poco el caso Carrasco. Mi personaje es como amigo de Carrasco, lo sugiere, tengo una charla con él, tranqui, y de la nada se va. Entonces la pregunta es "¿qué pasó con Carrasco?, ¿Dónde está?" que es lo que todos se preguntaban en Neuquén en esa época. Y también quiere tocar ese tema, que se vuelva a hablar de lo que pasó, de la tortura y de la derogación del Servicio Militar.

Finalmente, juega mucho con los paisajes de Zapala.

Después de esta experiencia como actor, y al estar estudiando realización, ¿cómo pensás que sigue tu camino en el cine?

Después de esto tuve más propuestas. Hice una película de terror en Córdoba, donde hice un bolo, que es un papel menor.

También filmé en Jujuy.

Me gustó la actuación, pero también me gusta estar en producción.

Mi objetivo también es en algún momento, poder dirigir algo, más allá de proyectos universitarios.

Por eso en estas experiencias trato de aprender lo máximo posible.

Mi tesis la quiero hacer en Jujuy sobre los maestros y escuelas rurales.

Y luego, mi objetivo es ir adonde tenga que ir por trabajo. Lo más lindo del cine es tener que viajar y conocer otros lugares.

Más datos

El elenco principal se completa con Taiu Bravier Iosovich, Jorge Prado, Rosana Ceballos, Mariana Gauna, Tiara Deij Prieto y Jeremias Lincopán. La Casa Productora es Frater Audiovisual, y la asistencia de dirección, de Juan Flores. El avant premier será a las 20.30, en el Teatro Español con entrada libre y gratuita. Comenzará con la música en vivo de Ernesto Guevara, cantautor que dará inicio a la atmósfera de la proyección, invitando al público a sumergirse en la experiencia. Luego se proyectará el filme y, al finalizar, se llevará a cabo una charla con el equipo.