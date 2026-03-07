Para educadores de la Música de todos los niveles

La filial Jujuy de FLADEM (Foro Latinoamericano de Educadores Musicales, sección Argentina) convoca hoy a docentes de música de nivel inicial, primario y secundario a participar de una Jornada de Intercambio de Experiencias en Educación Musical.

Será desde las 10 hasta las 12 en el Centro Cultural "Héctor Tizón". La actividad es libre y gratuita.

La propuesta tiene como objetivo compartir juegos musicales, canciones, estrategias pedagógicas y experiencias vividas en el Seminario Internacional de Monterrey, México 2025, generando un espacio de reflexión e intercambio entre educadores.