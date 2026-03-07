17°
7 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

trabajadores
Corsos Capitalinos 2026
alto comedero
Abra Pampa
Diputados
La PLata
Rosario
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento
trabajadores
Corsos Capitalinos 2026
alto comedero
Abra Pampa
Diputados
La PLata
Rosario
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
CENTRO CULTURAL HÉCTOR TIZÓN

Para educadores de la Música de todos los niveles

Se hará una jornada de intercambio en el Centro Cultural "Tizón".

Sabado, 07 de marzo de 2026 00:00
CENTRO CULTURAL HÉCTOR TIZÓN

La filial Jujuy de FLADEM (Foro Latinoamericano de Educadores Musicales, sección Argentina) convoca hoy a docentes de música de nivel inicial, primario y secundario a participar de una Jornada de Intercambio de Experiencias en Educación Musical.

Será desde las 10 hasta las 12 en el Centro Cultural "Héctor Tizón". La actividad es libre y gratuita.

La propuesta tiene como objetivo compartir juegos musicales, canciones, estrategias pedagógicas y experiencias vividas en el Seminario Internacional de Monterrey, México 2025, generando un espacio de reflexión e intercambio entre educadores.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD