Se cumplen 31 años del asesinato de Selena Quintanilla

Este martes 31 de marzo, la cantante y reina del tex-mex, Selena Quintanilla, cumple 31 años de haber fallecido en Corpus Christi, luego de recibir un balazo de Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, el viernes 31 de marzo de 1995.

Selena Quintanilla Pérez, quien nació el viernes 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, fue una de las cantantes más queridas y destacadas de la década de los 90; pasó a convertirse en una leyenda internacional y en todo un emblema para los hispanos, especialmente para las mujeres que se vieron representadas por su figura en un mundo musical dominado por hombres.

El asesinato de Selena fue un crimen cometido el viernes 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos; murió a manos de la entonces presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

Yolanda fue condenada por el asesinato; sin embargo, cuenta con la posibilidad de libertad condicional tras 30 años de reclusión, por lo que el 30 de noviembre de 2025 podría presentar una solicitud para poder salir bajo palabra.

Selena Quintanilla fue la primera mujer en el género tejano en ganar un Premio Grammy. La tejana es la única artista latina y femenina en lograr que 5 de sus álbumes estén en el Billboard 200. Aparte de dedicarse a la música, diseñaba su propio vestuario, incluido el icónico traje morado de su último concierto.

Datos curiosos sobre la reina del tex-mex