Cristian Banegas estrenó la chacarera "Nunca la olvido"

El músico palpaleño Cristian Banegas acaba de lanzar un nuevo tema musical. Se trata de una chacarera que tituló "Nunca la olvido", de autoría propia, que ya está disponible con su video en Youtube.

El artista está en su momento más firme y encaminado definitivamente en su proyecto solista, en el que incluye producciones en video clip y temas propios.

Cuenta en conversación con nuestro diario, que esta nueva chacarera la tenía compuesta hace ya algún tiempo y la venía produciendo y armando de a poco. Se terminó en el estudio El Fuerte de Tony Izkierdo.

Cabe mencionar que Cristian ama la música y el folclore desde pequeño. Es un destacado violinista principalmente, que fue ampliando su perfil hasta convertirse también en cantante.

Muy solicitado

Cuando era más chico, era muy solicitado por distintos grupos, como violinista, porque no había muchos ejecutantes de este instrumento en Jujuy.

Recién se iniciaba la chaqueñada en Jujuy con Los Criollos y Los Forasteros del Chaco, y él formó parte de ambas, allá por el año 2006.

"Más tarde compartí con artistas de Salta y Bolivia (Mataco Olivera, Ronald Arteaga), que traían la música chaqueña para acá, a la par de los pioneros que eran el Negro Palma y Dalmiro Cuellar", cuenta.

"Cuando termino la secundaria, a mis 17 años, en 2011, me llama Dalmiro Cuellar para ir a tocar con él. Giré con su grupo durante 3 años por distintas ciudades", recuerda muy emocionado.

Cuando volvió a Jujuy, compartió con muchos artistas jujeños más.

Paralelamente trabaja con Gustavo Patiño, con P'al Estribo (cuando en la formación estaba todavía Ángelo Aranda, que también emprendió su camino solista luego), Becho Riveiro, etc. Con P'al Estribo hizo varios escenarios importantes también.

Tiempo de rock

Dice que tuvo varias etapas solistas previas, antes de ésta. Y el dato de color, es que su primera experiencia solista, no fue con el folclore, que lo apasiona desde niño, sino con el rock. Cristian tenía una performance con violín instrumental, haciendo temas del rock y el pop internacional. Interpretaba temas de Michael Jackson y Oasis, entre otros nombres.

"Siempre fui muy inquieto en el rubro de la música", asegura. Con esa propuesta instrumental rockera participó del Festival "La Primavera sin alcohol" que se hacía en el Parque San Martín, en el marco de la Fiesta de los Estudiantes, allá por 2017. "En esa presentación hice un tema Oasis, otro de Michael Jackson y un par más. Ese día me ve una señora, que me pregunta si quiero tocar con Los Auténticos Decadentes, que también tocaron en ese festival, y pude subir a tocar con ellos, en ese mismo escenario", cuenta.

"También me hablaron para una Elección Reina Capital, donde tocaba el violín, y la performance se completaba con bailarines", continúa.

EL VIOLÍN | SU COMPAÑERO EN TODAS LAS ETAPAS DE SU CARRERA.

Camino solista definitivo

Con la pandemia, decide reforzar su camino solista. Llegó entonces su etapa solista con el folclore, tiempo en el que empezó a cantar también.

Incluyó sus propias canciones, y en 2021 lanza su primer disco, "Nada está escrito", que está disponible en todas las plataformas digitales. Ese mismo disco también se grabó en vivo en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla de Palpalá, sin público porque era en plena pandemia, y esa versión también está disponible para todos. "Tuvo una linda repercusión ese disco que se tradujo en ofertas de trabajo. Ángelo Aranda me habla, por ejemplo, para producir sus discos y canciones, que sigo haciendo hasta la fecha", comenta.

"Hoy, con 33 años, me siento mucho más maduro, y con una larga vida artística recorrida, entiendo que llegué para quedarme. Hoy estoy dedicado exclusivamente a la música, y decido seguir componiendo, poniendo al folclore en el lugar que se merece, y también al público que me sigue", concluye.

Su repertorio hoy tiene muchas canciones propias, pero también mantiene algunos covers de temas con los que siente que conecta.

En diciembre del año pasado lanzó su primer video clip oficial, "El beneficio de la duda", que fue grabado en un trigal de Carahunco.

"Este fue el primer lanzamiento de mi camino en el que yo decido emprender el destino definitivo con el amor del folclore que tuve desde chico", expresa.

La segunda canción salió en enero, "Llámame loco", con ritmo de chamamé.

En febrero, la entrega fue "Lo que hay por aquí", y recientemente, la chacarera "Nunca la olvido".

"Mi objetivo es transmitir", dice para cerrar.